Desenzano, colpo in gioielleria nella notte: bottino da 100mila euro

Desenzano del Garda (Brescia) – Hanno parcheggiato l’auto davanti alla saracinesca, hanno forzato la serratura e, una volta all’interno, hanno spaccato le vetrine degli espositori, arraffando orologi e gioielli. Una rapina lampo andata in scena nella notte di oggi venerdì 18 agosto​​​​​​ che ha fruttato ai criminali un bottino di 100mila euro.

È successo alla gioielleria New Old nel centro di Desenzano del Garda (Brescia). Il colpo è stato effettuato intorno alle 4 della mattina da una banda di 4 uomini a volto coperto, la cui azione è stata immortalata dalle tante telecamere di sicurezza disseminate nella zona.

Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Desenzano e della Squadra Mobile di Brescia che proprio in base ai filmati delle telecamere sarebbero già sulle tracce dei quattro.

E il bottino finale del colpo sarebbe potuto essere ancora più ingente, se i criminali non fossero stati disturbati durante il blitz. Dai filmati si vede infatti uno dei componenti della banda che si sposta dalla gioielleria e poi torna di corsa verso gli altri componenti del gruppo che avvisa e poi tutti insieme fuggono a bordo dell’auto. Abbandonata invece, vicino al luogo del furto, una seconda vettura che probabilmente il gruppo avrebbe voluto usare come ariete che invece non ha utilizzato.