Desenzano del Garda (Brescia), 1 aprile 2019 - I carabinieri di Desenzano del Garda hanno arrestato un uomo che commercializzava abusivamente il Fentanyl, oppiaceo sintetico nato per esigenze sanitarie e trasformato in droga. Per gli esperti è da 50 a 100 volte più potente della morfina e di questa sostanza si parlò anche per la morte del cantante Prince.

I carabinieri l'hanno trovata addosso a un pusher 42enne di Salò, che ne aveva con sé 23 grammi. Al giovane, i militari hanno sequestrato 1.400 euro in contanti. Quello bresciano è il primo sequestro di questo tipo di droga sintetica in Lombardia. L'arresto è stato convalidato e il 42enne è tornato a piede libero, ma con l'obbligo di firma fino al processo.

(fonte AGI)