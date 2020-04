Brescia, 8 aprile 2020 - Nell'ambito dell'attività di controllo messa in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia e della Compagnia di Salò, i militari della Stazione di Gavardo, hanno effettuato un intervento in un condominio, dove era stato segnalato un assembramento di persone. I Carabinieri hanno trovato 6 giovani tra i 30 e i 35 anni, intenti a "godersi un aperitivo" nel giardino condominiale, in palese violazione del divieto di assembramento.

Tra di loro una persona, l'unica ad indossare la mascherina, aveva l'obbligo di quarantena perché positiva al covid-19. Il gruppo non ha fornito alcuna giustificazione per il comportamento. Cinque di loro sono stati sanzionati amministrativamente con 400 euro ciascuno, mentre il soggetto positivo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per la violazione dell'obbligo di isolamento in quarantena.