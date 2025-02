Concerto numero 21 per George Harrison. Al Beatles Museum Club cittadino

Beatle-band e ospiti d’eccezione per “All Things Must Pass“, il 21° concerto per George Harrison, a 82 anni dalla nascita del cantante e chitarrista dei Beatles nato a Liverpool il 25 Febbraio 1943. L’evento, organizzato dai Beatlesiani d’Italia guidati da Rolando Giambelli, si terrà domani, domenica 23 febbraio alle 17,30 al Beatles Museum Club all’Antica Birreria Wuhrer di Brescia. Tra gli ospiti, Alberto Fortis porterà un saluto nell’Harrison Day, mentre il cantautore svizzero Marco Zappa eseguirà il repertorio harrisoniano con vari strumenti (chitarre, bouzouki). Sarà inoltre allestita una mostra fotografica sul viaggio in India, sulle orme dei Fab Four, del gruppo BeatlesIndia costituito in seno a Beatlesiani d’Italia Associati. Il concerto sarà l’occasione anche per promuovere gli scopi umanitari dell’Unicef e la Fondazione Camillo Golgi per la Ricerca Biomedica.