Trovato cadavere in un bosco a Bovegno, forse è Manuel Cantoni: il 38enne era scomparso cinque mesi fa

Brescia, 3 gennaio 2025 – Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un bosco a Bovegno, in provincia di Brescia: potrebbe essere quello di Manuel Cantoni, l'uomo scomparso da Collio il 2 agosto 2024 e di cui non si avevano più notizie da allora. A far pensare a lui sarebbero diversi elementi ritrovati sul posto dagli inquirenti.

Il 38enne era uscito di casa alle 5 del mattino, come sempre, per andare al lavoro. Si occupava della consegna a domicilio di bombole di ossigeno, per un'azienda locale: ne avrebbe effettuate diverse anche il giorno della scomparsa.

Nel pomeriggio, Cantoni avrebbe chiamato le figlie per ricordare loro di prendere gli scarponcini, per una gita in montagna il giorno successivo. L'ultimo messaggio alle 19.34, inviato alla zia Giusy: “Sono ancora al lavoro”. Poi, più nulla. Nelle ore successive alla sparizione il suo furgone era stato ritrovato a Bovegno.

Nei giorni successivi la famiglia, che è stata già avvisata del ritrovamento, aveva lanciato diversi appelli. Il corpo sarà sottoposto ad autopsia per verificare l'identità. Sul posto i carabinieri.