Morto Bruno Caparini, la Valle Camonica piange l’imprenditore e politico. È stato tra i fondatori della Lega

Brescia, 2 novembre 2024 – La Valle Camonica e il Bresciano oggi hanno perso uno dei politici e imprenditori più stimati del territorio. Bruno Carlo Caparini è deceduto oggi nella sua casa di Vezza d’Oglio all’età di 85 anni. Lascia i due figli Davide, Consigliere della Regione Lombardia, ed Elena. La moglie, Teresa Gasparotti, era morta nel 2020.

È stato un pilastro fondamentale nella storia della sua amata Valle, animato da una passione ardente per gli ideali e un amore profondo per la sua gente e la sua terra. Come Alpino, ha sempre nutrito un amore incondizionato per i suoi montanari.

Grazie a enormi sacrifici, Bruno è diventato un imprenditore di successo portando il genio e la laboriosità dei Camuni in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, dal Giappone all'India, fino all'Africa. La sua avventura imprenditoriale è una vera epopea, vissuta con l'umiltà e la gentilezza di una persona di grande intelligenza e inesauribile energia. Convinto indipendentista si è battuto per dare voce alla Questione settentrionale con la Lega, di cui è stato uno dei fondatori insieme a Umberto Boss.

“Era una persona perbene, stimata da tutti, che merita tutta la riconoscenza e il nostro affetto. Profonde condoglianze ai suoi cari”, ha subito commentato il segretario della Lega, Matteo Salvini.