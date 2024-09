Al Teatro Borsoni di Brescia (finalmente) si alza il sipario: sulle ceneri dell’ex Ideal Clima due sale da cinquecento posti

Brescia, 22 settembre 2024 – Un nuovo luogo di cultura, che è anche un simbolo di rigenerazione in una delle zone più critiche di Brescia dal punto di vista ambientale e sociale, nonché un impegno con le nuove generazioni, visto che una parte del teatro è dedicata ai bambini. E proprio con uno spettacolo per i più piccoli, “Arcipelaghi“, del Teatro Telaio, è iniziata la storia del nuovo Teatro Borsoni, inaugurato ieri mattina. Lo stabile, da circa 500 posti, nasce sulle ceneri dell’ex Ideal Clima, nell’ambito del progetto di riqualificazione di via Mlano, “Oltre la strada“, 150 milioni tra investimenti pubblici e privati. “Il teatro – ha commentato la sindaca Laura Castelletti – diventa un’infrastruttura sociale, un tassello fondamentale, a cui si aggiungerà in un futuro vicino il percorso di bonifica dei terreni della Caffaro. Non solo un teatro, ma anche un’occasione di dialogo col territorio, in cui portiamo teatro, musica, danza”.

L’intitolazione

Intitolato a Renato Borsoni, tra i fondatori del Centro Teatrale Bresciano (Ctb) che quest’anno compie 50 anni, il teatro è composto da due sale principali. La più grande, intitolata al regista Massimo Castri, può ospitare fino a 312 spettatori; la seconda, più piccola, è “L’isola che non c’è“ ed è riservata a spettacoli con scenografie più piccole e alle rappresentazioni per bambini e ragazzi, che saranno gestite da Teatro telaio.

Di grande impatto la struttura: la torre scenica di 19 metri, illuminata anche la notte, è l’emblema della rigenerazione in corso di via Milano. Davanti al teatro, una nuova piazza, che in questi giorni è teatro di alcuni degli appuntamenti in programma per celebrare l’apertura. Questa sera, dalle 19 alle 20,30, l’area ospita gli stand di La Rete e la musica dei Föllakzoid. Chi volesse visitare il nuovo Teatro Borsoni può farlo oggi con la visita guidata “Mina e Renat“’ a cura del Ctb, un tour in forma di spettacolo con Leda Kreider e Antonio Perretta, per la regia di Paolo Bignamini. Alle 15 lo spettacolo di Gioele Dix e Ramin Bahrami.