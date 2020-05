Brescia, 21 maggio 2020 - Tempo di orientamento? Le Università scelgono l’online. Oggi, dalle 10, sul sito www.unibsdays, l’Università degli studi di Brescia dedica stand virtuali, mini talk in diretta sui nuovi corsi, approfondimenti e performance musicali alle aspiranti matricole. Al centro della giornata e dei talk show c’è il tema della condivisione.

«Ci è parso interessante – dice il rettore Maurizio Tira – porre al centro della scena il tema della sharing generation, ad indicare e valorizzare una generazione di giovani uomini e donne cresciuti respirando questa mentalità e che la incarnano, per i quali la condivisione è un modo di essere". Terminerà il 30 maggio, invece, l’Open Week Unicatt, dodici giornate online per illustrare i corsi laurea triennali e magistrali a ciclo unico dei campus della Cattolica, compresi quelli della sede di Brescia.

