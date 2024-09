Bloccano la strada con veicoli rubati. Ma il colpo sfuma

Inquietante episodio ieri mattina nella zona industriale di Manerbio, finita nel caos. Tre furgoni e due automobili, tutti risultati rubati, hanno bloccato l’accesso a una strada, creando scompiglio tra i cittadini che si trovavano nella zona e hanno chiamato il 112. Verosimilmente i veiccoli erano stati disposti per fermare la circolazione in vista di un assalto a qualche realtà produttiva o a un magazzino. Qualcosa, però, deve essere andato storto, perchè nessuno è entrato in azione anche per l’arrivo in breve tempo dei carabinieri. Il modus operandi ricorda un episodio simile avvenuto a novembre 2023, quando una banda di ladri assaltò un negozio di lusso a Poncarale (nella foto), utilizzando veicoli rubati per chiudere le vie d’accesso al magazzino centralizzato del gruppo G&B.