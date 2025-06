Bar aprono all’apprendistato. Operai in officina meccanica

Barista, 1 posto. Requisiti: indispensabile il possesso della licenza media. Mansioni: accoglienza dei clienti, della raccolta e preparazione degli ordini, del servizio al tavolo e del riordino di attrezzature e del locale in cui si presta servizio. Contratto: a seconda dell’esperienza del candidato tempo determinato/apprendistato part time/full time con 2 riposi a settimana. Sede di lavoro: Casalromano (Mantova); per candidarsi compilare il modulo dal sito lavoro.provincia.brescia.it, codice offerta 40922

Operaio officina meccanica, 1 posto. Requisiti: formazione meccanica e conoscenza base disegno meccanico. Mansioni: collocamento in produzione svolgendo le attività di comprensione disegno meccanico, affiancamento operai su macchina utensili cnc, taglio materia prima. Contratto: full-time in apprendistato o tirocinio. Sede di lavoro: Erbusco; per candidarsi compilare il modulo dal sito lavoro.provincia.brescia.it, codice offerta 40917