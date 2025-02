Bancomat. Banda del botto scatenata

Sempre più scatenata la “banda del botto“, che non dà tregua ai bancomat della Franciacorta. L’ultimo assalto è andato in scena la notte tra domenica e lunedì ai danni della BCC dell’Oglio e del Serio in piazza Zamara, proprio accanto alla chiesa parrocchiale. Il quarto colpo nel giro di tre settimane. Anche stavolta i malviventi, per chi indaga professionisti di questo tipo di colpi, sono entrati in azione con le idee chiare. Erano le 4,30 quando come al solito hanno inserito la “marmotta“ esplosiva, il dispositivo deflagrante, nella bocchetta del bancomat, provocando la detonazione e lo sventramento dello sportello. Il bottino con cui i banditi sono scappati - è ancora in corso di quantificazione - non dovrebbe essere ingente, a differenza dei danni provocati all’agenzia di credito. Il caso è nelle mani dei carabinieri della compagnia di Chiari e della Locale di Palazzolo, che stanno vagliando le telecamere della zona per identificare l’auto in fuga. B.Ras.