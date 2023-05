Bagolino, boscaiolo di 33 anni muore schiacciato dall’albero che sta tagliando

Bagolino (Brescia), 25 maggio 2023 – Ennesima tragedia sul lavoro nel Bresciano. Un boscaiolo di 33 anni è morto stamattina, intorno alle 11.30, travolto dall’albero che stava tagliando. L'infortunio si è verificato in un’area boschiva molto impervia in località Cerreto, a Bagolino. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato dalla pianta su cui stava lavorando e per lui non c’è stato scampo. Il 33enne è morto sul colpo.

I sanitari del 118, intervenuti con elisoccorso e ambulanza, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area boschiva, i carabinieri e gli ispettori dell’Asst che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Altro infortunio, stamani a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. Un trentenne è rimasto schiacciato da un macchinario industriale, riportando traumi alla testa e a una gamba e un braccio. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente si è verificato in via Duccio Galimberti, all’interno di un’azienda che produce borse e accessori in pelle, dove l’uomo lavora.