Bagnolo Mella (Brescia), 29 gennaio 2019 - Il 30 novembre era stato arrestato insieme alla madre per una serie di furti. Nei giorni scorsi è evaso dai domiciliari e subito scoperto, finendo ancora di più nei guai.

Al termine di un’indagine articolata dei carabinieri, a madre 45enne e figlio 25enne erano stati attributi diversi furti messi a segno dall’ottobre 2017 al giugno 2018 - su autovetture in sosta nei pressi di centri commerciali e luoghi di culto, tra Flero, Capriano del Colle, Roncadelle, Rodengo Saiano e Castenedolo. Prendevano le borse, si impossesavano delle carte di credito e debito e le svuotavano ai bancomat.

Arrestati dai militari della stazione di Bagnolo Mella, la donna era finita in carcere dove si trova tutt’ora, mentre il figlio veniva ristretto ai domiciliari proprio a Bagnolo e sottoposto ai controlli dei carabinieri. Proprio durante uno di questi controlli il 27 gennaio i militari hanno accertato che il giovane non si trovava in casa per cui si sono appostati nei pressi dell’abitazione. Dopo poco più di un ora, l'hanno notato, col cappuccio calato in testa, mentre cercava con fare furtivo di fare rientro in casa; arresto in flagranza, convalidato ieri dal Gip del Tribunale di Brescia, che va ad aggravare la sua posizione.