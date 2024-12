Anziano a passeggio sparito nel nulla

È sparito mentre passeggiava e di lui non si sa più nulla. A Palazzolo sull’Oglio e a Cologne sono ore di apprensione, poichè ieri pomeriggio è scomparso un uomo residente a Palazzolo: Gian Battista Reccagni. Reccagni era a camminare con un parente sul colle Franciacortino quando i due si sono allontanati e persi di vista per qualche minuto. Nel rendersi conto che non vedeva più Reccagni il parente è tornato sui suoi passi per cercarlo, ma non ha trovato alcun segno del suo passaggio o della sua presenza. Al momento della scomparsa indossava una tuta nera, un giubbino grigio e un cappellino bianco. Sul posto ci sono la polizia locale del Monte Orfano, con il comandante Luca Leone, la protezione civile e i carabinieri della Compagnia di Chiari.

Mi.Pr.