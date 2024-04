A Chiari il triangolare “Insieme per la legalità”

Chiari (Brescia) – Lo sport come insegnamento e come compagno che conduce verso la legalità e i sani principi della vita. Nelle scorse ore a Chiari, nell’ambito delle attività relative ai “Contributi dell’Arma dei Carabinieri alla Formazione della cultura della legalità” allo scopo anche di consolidare il rapporto con le istituzioni ed avvicinare i ragazzi alle stesse, si è svolta la manifestazione sportiva “Insieme per la legalità”, con la formula del “triangolare” con partite di 25 minuti tra le rappresentative calcistiche della N.I.M. (Nazionale Italiana Magistrati), dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Chiari e i Carabinieri della Compagnia di Chiari, con l’adesione della “Fondazione Francesco Soldano” che opera in ambito culturale con le realtà del territorio.

L’evento, iniziato alle ore 9 e terminato alle successive 12, ha coinvolto autorità locali e provinciali e ha visto l’attiva partecipazione di circa quattrocento studenti. Il torneo, vinto dalla rappresentativa studentesca, si è concluso con la consegna di una targa commemorativa dell’iniziativa ad ogni squadra.