Paradice Music, torna il festival musicale ad alta quota: quando, dove e tutti gli eventi

Passo del Tonale (Brescia), 6 dicembre 2023 – Torna la rassegna che da ormai diverso tempo fa da prezioso corollario alla stagione invernale del comprensorio Pontedilegno-Tonale. Dal 4 gennaio al 30 marzo 2024, sono previsti ben 35 concerti in soli tre mesi a 2.600 metri di quota con artisti di spicco, tra cui Morgan e Filippo Graziani, e gruppi locali.

Un evento che unisce qualità artistica, gusto e responsabilità ambientale. La tipicità del Paradice Music non è però da ricercarsi solo nelle sonorità da brividi fornite da strumenti tutti di ghiaccio, ma anche nella location in cui si svolge: il Paradice Dome, un teatro-igloo da 200 posti a oltre 2.600 metri di quota sul Ghiacciaio Presena, tra Valle Camonica (Lombardia) e Val di Sole (Trentino). Un format assolutamente inedito nel panorama nazionale: perfetta sintesi di musica e architettura nel pieno rispetto del contesto naturale in cui si colloca, che dopo il successo del 2023 certificato dai numerosi sold-out, torna dal 4 gennaio al 30 marzo 2024.

L’impatto ambientale del Paradice Dome è pressoché nullo: quando arriverà la primavera, infatti, il teatro-igloo si scioglierà naturalmente. E a quel punto rimarranno solo le emozioni, intense, vissute da chi ha assistito agli spettacoli del Paradice Music.

Il festival, proprio per la sua conformazione, mira a sensibilizzare sull’importanza dell’acqua come risorsa (preziosa) da preservare, contrastando con decisione ogni genere di spreco e utilizzo inappropriato che, uniti all’emergenza climatica, possono mettere a serio rischio il futuro del territorio alpino e delle comunità che vi abitano.

“Esperienze uniche come Paradice Music possono rafforzare la consapevolezza del pubblico su un tema che ci tocca da vicino. La musica, in tal senso, è uno strumento straordinario. A maggior ragione se fatto di ghiaccio: l’impatto visivo aiuta a generare quello emotivo”, sottolinea Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale.

Paradice Music prevede due eventi settimanali: il giovedì spazio alla Paradice Orchestra, formazione nata dall’incontro tra i Locos Armando’s (rock band locale), il pianista Massimo Faes e le eclettiche Phenix (trio d'archi tutto al femminile), che proporrà una serie di monografie su grandi artisti della musica pop, rock e serate a tema, sperimentando arrangiamenti sia moderni sia classici. Per questo ensemble inedito sarà la prima volta assoluta al Festival.

Il sabato sarà la volta degli special guests, che si alterneranno alla Paradice Band, pronta a generare un caleidoscopio di emozioni tra gli spettator . I concerti saranno fruibili anche da chi non scia: il Paradice Dome si trova in prossimità della cabinovia Paradiso, che parte dal Passo Tonale.

Durante la kermesse, inoltre, nel vicino rifugio Passo Paradiso si terranno quattro cene ad alta quota: dopo il concerto delle 18 del sabato si potranno assaggiare le eccellenze gastronomiche di Trentino e Lombardia, con vista sul ghiacciaio. Un’occasione gustosa e imperdibile per rendere ancora più unica l’esperienza sul Presena. Gli appuntamenti sono in programma il 4 e 20 gennaio e il 9 e 23 marzo. A questi si aggiunge la cena stellata con il rinomato chef Alfio Ghezzi (del Senso Alfio Ghezzi Mart, una stella Michelin) in calendario per il 3 febbraio. I biglietti per impianti, spettacoli e cene si potranno acquistare online oppure nelle biglietterie di Passo Tonale (centrale, Serodine e Paradiso), Ponte di Legno e Temù. Paradice Music è organizzato dal Consorzio Pontedilegno-Tonale, Azienda per il Turismo Val di Sole e Trentino Marketing.