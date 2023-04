Atalanta, rebus centrocampo con la Fiorentina: ipotesi Scalvini in mediana

A tre giorni dalla sfida di Firenze (lunedì sera alle 20.45) match cruciale nella corsa europea per entrambe le formazioni, l’Atalanta ha il rebus centrocampisti. Anche oggi Teun Koopmeiners e Mario Pasalic hanno svolto lavoro individuale e il loro recupero per la trasferta toscana si fa sempre più in salita. Soprattutto per l’olandese, fuori da sei settimane per una lesione al bicipite femorale. Qualche speranza concreta in più per il croato che sta recuperando da una distorsione alla caviglia subita sabato scorso contro il Bologna. Probabile che Pasalic possa essere convocato, ma è difficile che possa giocare dall’inizio. Gian Piero Gasperini ha a disposizione al momento solo due centrocampisti, De Roon e Ederson, ma potrebbe riproporre in mediana il 19enne Giorgio Scalvini, in un ruolo dove ha fatto bene a inizio stagione, in particolare all’Olimpico contro la Roma quando segnò il gol vittoria. Scalvini in mediana con De Roon e Ederson avanzato da trequartista: questa l’opzione più probabile se Pasalic non dovesse essere recuperato. L’alternativa sarebbe il tridente, con Boga da trequartista, con un modulo più offensivo. Domani Gasperini, che parlerà in conferenza stampa a Zingonia, potrebbe anticipare qualcosa sul modulo, anche se probabilmente deciderà solo dopo la rifinitura di domenica dopo aver verificato le condizioni di Pasalic e Koopmeiners.

Il ricordo

Intanto oggi l’Atalanta attraverso il suo sito ufficiale ha voluto ricordare con un lungo messaggio gli 11 anni trascorsi dalla tragica scomparsa del 25enne centrocampista bergamasco Piermario Morosini (cui è stata intitolata la Curva Sud del Gewiss Stadium), accasciatosi per un arresto cardiaco durante la partita di B tra Pescara e Livorno. “Ricorre oggi l'undicesimo anniversario della scomparsa di Piermario Morosini tragicamente scomparso a Pescara il 14 aprile 2012. Il tempo scorre, non si ferma mai così come mai Piermario sarà dimenticato. Oggi come ieri tutta l'Atalanta lo ricorda con grande commozione e immutato affetto perchè Piermario è sempre con noi”. Morosini, classe 1986, bergamasco del quartiere di Monterosso, aveva svolto tutta la trafila nel settore giovanile atalantino e aveva poi esordito in A con l’Udinese, prima di affermarsi da professionista in B con Bologna, Vicenza, Reggina, Padova e Livorno, la sua ultima maglia.