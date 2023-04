Atalanta, partita la carovana in motorino di 400 ultras verso Cremona / Video

Bergamo, 1 aprile 2023 – Un lungo serpentone rombante, tinto di nerazzurro, intorno alle 10 ha invaso le strade del centro di Bergamo. La carovana di circa 400 tra scooter e motorini organizzata dalla Curva Nord si è mossa dal Gewiss Stadium poco prima delle 10, dopo il ritrovo dalle ore 9 al Baretto di viale Giulio Cesare, sotto la tribuna Rinascimento. A salutare la partenza del rumoroso e colorato corteo alcune centinaia di tifosi che non prenderanno parte alla trasferta non avendo il biglietto per il settore ospiti, esaurito nei suoi 2500 posti. Gli ultras atalantini tra clacson e sciarpe sbandierate sono scesi da viale Giulio Cesare tagliando il centro lungo via Camozzi per poi dirigersi verso le rotonde che porteranno il corteo ad attraversare i comuni della bassa bergamasca scendendo verso Romano di Lombardia. Circa 75 chilometri da stadio a stadio, dal Gewiss al piazzale esterno dello Zini dove sono state allestite misure di sicurezza per accogliere gli atalantini. Durante il percorso si aggregheranno altri tifosi residenti nei comuni attraversati: si calcola che in tutto saranno oltre 500 i motorini che viaggeranno tra le due province. Quella della carovana su due ruote è una tradizione consolidata per gli ultrà bergamaschi da generazioni: a fine anni ‘ottanta, dal 1988, le prime ‘rocambolesche’ e pericolose trasferte a Brescia, a Como e a Monza organizzate dalle Brigate NeroAzzurre e dai Nomadi. Molti di quei ragazzi di allora sono i padri di quelli di oggi. La più celebre discesa su due ruote della Curva Nord resta quella del 2001 a Milano contro l’Inter culminata con un brutto episodio: uno scooter guastatosi di fronte a San Siro venne ‘conquistato’ dagli ultras interisti che riuscirono poi nel secondo tempo a portarlo nella loro curva, dove venne distrutto, incendiato e fatto rotolare sui gradoni.