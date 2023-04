Atalanta-Roma, il migliore è Koopmeiners. Ma che partita Zapata

Bergamo, 24 aprile 2023 – Nell’Atalanta che ha battuto 3-1 la Roma il migliore è Koopmeiners. Partita importante per Zapata Sportiello 6,5 Non è molto impegnato ma è sempre attento e nel finale usa i guantoni per una respinta importante Toloi 7 Ex di turno, arrivava da due partite sotto tono, si è riscattato con una grande prova contro la Lupa e con un gran gol Djimsiti 6,5 Gioca una partita attenta in marcatura su Abraham, si infortuna nel finale ed esce zoppicante 73’ Palomino 6,5 Appena entrato sfiora il gol, dalla sua incornata arriva il raddoppio. In ritardo sulla rete di Pellegrini Scalvini 7 Gara di personalità, chiude ogni spazio a sinistra, da un suo recupero nasce l’azione del primo gol Maehle 6,5 Chiude bene sul temuto Zalewski e spinge appena può. Gioca anche con il fisico quando serve. 81’ Demiral 6 Buca sulla rete di Pellegrini ma era appena entrato ed era freddo De Roon 6,5 Lotta in mezzo, recupera palloni, contiene Matic nel finale, fa il solito gladiatore e non molla mai. Koopmeiners 7,5 Prestazione maiuscola. Dal suo corner arriva il raddoppio, poi si inventa il tris Zappacosta 6,5 Primo tempo sontuoso surclassando Celik, nella ripresa rallenta. E’ lui a deviare il pallone per l’assist a Pasalic Ederson 6,5 Altro gladiatore in mezzo, sale e pressa e conquista molti palloni 95’ Soppy sv Pasalic 6,5 Fuori da 16 giorni, sembrava non dovesse recuperare, invece ha giocato e l’ha decisa con il suo gol in apertura 81’ Hojlund 6 Aiuta la squadra a salire nel finale Zapata 7 Non inquadra mai la porta ma lotta come un leone, recupera palloni e avvia la prima rete con una sua iniziativa 95’ Muriel sv Allenatore: Gasperini 7 Azzecca la scelta di aspettare Pasalic fino all’ultimo e lanciarlo titolare, gestisce bene i cambi. Sta riportando la sua Dea in Europa.