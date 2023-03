Atalanta, Gasperini pronto a rilanciare Muriel: “Ha ritrovato la migliore condizione”

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini

Bergamo – L’Atalanta domani sera contro l’Empoli al Gewiss Stadium insegue un successo che manca dal 28 gennaio, dalla vittoria casalinga per 2-0 contro la Sampdoria. Partita tra squadre che non vivono un grande momento: i nerazzurri hanno perso 4 delle ultime 6 gare, gli azzurri toscani arrivano da tre sconfitte consecutive. “Questo è un campionato diventato molto più duro ed equilibrato da gennaio, con tutte le squadre in grado di togliere punti a chiunque, anche l’Empoli è stata capace di andare a vincere in casa contro l’Inter.

Siamo in una fase del campionato dove tutte le squadre hanno ancora obiettivi raggiungibili, per cui è più difficile per tutti vincere le partite. Abbiamo ancora una posizione di classifica che ci permette di giocarci tutto se invertiamo la rotta e facciamo un filotto di risultati. Noi siamo lì, sappiamo di potercela giocare: adesso vogliamo fare risultato prima della sosta e poi dopo giocarci tutte le nostre chance” , ha spiegato, nella tradizionale conferenza stampa della vigilia al centro sportivo di Zingonia, il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini.

Che elogia l’Empoli: “Ci serve una vittoria per la classifica, anche per chiudere prima della sosta, non sarà una partita facile, ma dobbiamo fare di tutto per vincerla, contro un avversario come l’Empoli che gioca un buon calcio, una squadra che sa fare bene, una società modello che riesce a stare in serie A, lanciando i giovani.” Dea che non segna da tre partite e in generale ha segnato appena re gol nelle ultime sei gare di campionato.

“In questo periodo stiamo segnando poco? Un po’ la difficoltà creata dall’avversario, un po’ i momenti di alcuni giocatori. Ma stiamo anche costruendo molto. Ci servono i gol di tutti quanti e ci serve avere anche i gol di chi arriva dalla panchina. Muriel? In queste settimane ha una condizione migliore, per cui potrebbe giocare titolare. A volte preferisco utilizzarlo a partita in corso perché penso che non abbia 90 minuti nelle gambe, ma adesso ha una condizione migliore rispetto a un mese fa. Se vogliamo avere una classifica migliore dobbiamo avere una fase realizzativa più efficace.”

Atalanta con il rebus Duvan Zapata, ieri rimasto precauzionalmente a riposo. “Ieri Zapata non si è allenato, oggi lo proviamo e vediamo come si sente. La sua situazione è sempre delicata. Viene da un periodo di infortuni da tanto tempo, a volte è normale che avverta anche delle sensazioni strane”. Contro l’Empoli, oltre a Hateboer, mancheranno gli infortunati Djimsiti, Koopmeiners e Vorlicky, ma Gasperini ha comunque abbondanza di scelta in ogni reparto con il dubbio tra Palomino e Demiral dietro e tra Muriel e Lookman davanti.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Maehle, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Hojlund. All. Gasperini

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Apro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo. All. Zanetti

Dove vederla in tv: diretta dalla 20.45 su Sky Sport