Boom Allegrini, in 4 anni dipendenti raddoppiati

L’Allegrini, azienda di Grassobbio con settant’anni di attività alle spalle e leader nella produzione di detergenti professionali e nelle linee di cosmetici per hotel, vara ora il comparto farmaceutico, avendo tra l’altro raddoppiato, nel giro di quattro anni, il numero degli addetti. Come riferisce il ceo del gruppo, Maurizio Allegrini, dopo l’operazione "straordinaria, finanziaria nel 2020 con Metrika Sgr (società di festione del risparmio, fondo che detiene la quota di maggioranza al 60% dell’azienda), il personale è passato da 80 a oltre 160 dipendenti". Circa eventuali future assunzioni, sussiste però la difficoltà di trovare tecnici fortemente qualificati che assicurino "assistenza tecnica esterna verso il cliente".

Il fatturato 2023 - dai dati di pre-chiusura - parla di 37.759 milioni di euro, mentre il consolidato del Gruppo si attesta su 43.578 milioni. Tra le novità, una riguarda la divisione cosmetica e in particolare il lancio prossimamente di due nuove linee nel segno della sostenibilità, la prima delle quali riduce l’impatto ambientale nel ciclo di vita del prodotto, mentre la seconda, Cosmos Organic, è sostenuta da quattro princìpi fondamentali, tra cui il rispetto della biodiversità. L’azienda, che ha anche una sede a New York (la “Allegrini North America”), valorizza l’export, grazie a un accordo con un nuovo distributore per la Turchia, puntando anche sul Middle East "come area di espansione".

Importante poi sul fronte industriale la creazione di una nuova businesss unit, “Pharma”, i cui prodotti, in fase di lavorazione dall’anno scorso,sono venduti da farmacie e parafarmacie: è un nuovo brand nell’ambito della “cosmetica intelligente”, che vuole essere una "carezza quotidiana" fatta di prodotti innovativi per il viso, adattabili a ogni tipo di pelle: da qui l’aggettivo "intelligente". Lo sguardo sul futuro è rivolto anche al mercato dell’ospitalità e del turismo, con i suoi cambiamenti, per alimentare l’opportunità di fornire cosmetici e detergenti Allegrini.