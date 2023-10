Terno d’Isola, svolta alla Acciaitubi: ecco i tubi realizzati con acciaio green

Terno d’Isola, 5 ottobre 2023 – Obiettivo sviluppo sostenibile. La Acciaitubi SpA, azienda fondata a Lecco nel 1961 con stabilimento a Terno d’Isola, tra i più importanti produttori italiani di tubi saldati, ha avviato la produzione di tubi realizzati con acciaio a ridotte emissioni di CO2.

Il prodotto

Si tratta di un’innovazione produttiva particolarmente importante in un’ottica di green economy, che colloca l’azienda lombarda tra i pionieri nell’utilizzo di acciaio a basso consumo energetico in Europa. All’origine di questa novità c’è la partnership di Acciaitubi con Klöckner & Co, uno dei maggiori distributori indipendenti di prodotti in acciaio e metallici a livello mondiale, che, con il marchio registrato Nexigen, offre soluzioni trasparenti e a ridotte emissioni di anidride carbonica nei settori dei materiali, della lavorazione, della logistica e dei servizi di dati.

Con un metodo di calcolo certificato, i clienti possono ottenere l’impronta di carbonio di ogni singolo prodotto per quasi tutti i circa 200.000 prodotti Klöckner & Co. Nel caso dell’impresa bergamasca, l’acciaio utilizzato presenta un’impronta di carbonio ridotta di oltre il 50% rispetto a quella di un acciaio non green.

La convinzione

"Vogliamo essere uno dei primi produttori in Europa a poter offrire ai nostri clienti tubi d'acciaio di alta qualità a ridotte emissioni di CO2 –afferma Marco Berera, ceo di Acciaitubi – Siamo fortemente impegnati nel raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambiziosi. Klöckner & Co è quindi per noi un partner chiave nella fornitura delle quantità necessarie di acciaio verde”.

Soddisfazione è stata espressa anche dai responsabili della società tedesca. "La nostra ambizione è quella di fornire ai nostri clienti acciaio a ridotte emissioni di CO2 in quantità crescenti – dichiara Guido Kerkhoff, ceo di Klöckner & Co SE – e quindi contribuire attivamente alla trasformazione del nostro settore in senso sostenibile. Li aiutiamo a raggiungere i loro obiettivi di decarbonizzazione e a realizzare prodotti più sostenibili per i loro clienti”.

I termini dell’accordo

Il contratto di fornitura riguarda 500 tonnellate di acciaio prodotte con ridotte emissioni di CO2, che saranno utilizzate esclusivamente per il gruppo francese Uxello, tramite l’olandese ZNB, come parte di impianti sprinkler anti-incendio per le proprietà commerciali in tutta Europa.

La fornitura è gestita dalla filiale tedesca Becker Stahl-Service GmbH di Klöckner & Co. La catena di fornitura di tubi di acciaio verde dovrebbe avere un volume annuo totale di circa 3.000 tonnellate.