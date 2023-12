Bergamo: Santa Lucia fra musica e poesia alla chiesa di San Nicolò ai Celestini

Bergamo, 9 dicembre 2023 – L’antica Chiesa di San Nicolò ai Celestini, di proprietà delle Suore Sacramentine, sarà teatro di due eventi concertistici sostenuti grazie al contributo di Fondazione Cariplo. Il primo evento domani e il secondo (“Da Byrd a Pärt”) il 21 gennaio 2024, con l’Ensemble vocale Calycanthus di Parabiago, una compagine pluripremiata in concorsi nazionali e internazionali.

Domani alle 16, si potrà assistere alla dodicesima edizione di “Cara Santa Lucia…”, reading musicale e letterario di beneficenza che avrà per protagonista “Il Sottobosco”, formazione strumentale eterogenea (2 flauti dolci, flauto traverso, oboe, fagotto, chitarra, violoncello e percussioni) nata quarant’anni fa grazie all’intuizione di Alberto Bonacina e impegnata in un programma vario e colorato (presente anche l’immancabile Santa Lucia di Cottrau, in un nuovo arrangiamento firmato da Ugo Gelmi) pensato appositamente per bambini e famiglie, con la prima esecuzione di una fiaba musicale natalizia scritta dalla compositrice riminese Marialuisa Balza (docente presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma) su testo di Alessandro Bottelli, poeta, scrittore e direttore artistico della manifestazione, e illustrata dalle luccicanti tavole originali di Elena e Luca Zanini.

A fine concerto, uscendo dalla chiesa, gli spettatori troveranno il dono di una installazione luminosa site specific ideata dai fratelli Zanini e riecheggiante temi e motivi già presenti nel programma musicale. Le offerte raccolte saranno interamente devolute al “Progetto Kanengo” avviato in Malawi dalla Procura Missionaria delleSuore Sacramentine, per la creazione di una struttura scolastica elementare e di un centro di assistenza per i bambini sino ai 12 anni.