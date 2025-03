Vola per sei metri. Grave escursionista

È precipitato per circa sei metri mentre era impegnato in una arrampicata in località Acqua Sparsa, nei pressi della falesia di Grone. Si tratta di escursionista di 21 anni che ora si trova ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII. È successo ieri mattina, l’allarme è scattato intorno alle 13. Dalle prime informazioni l’alpinista sarebbe caduto ed è rimasto incastrato e non si poteva muovere. Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’auto medica, l’ambulanza e nel frattempo è stato richiesto anche un elicottero, partito da Milano. Per il recupero del giovane sono intervenuti anche i tecnici del Soccorso alpino della Media valle Seriana. Il giovane nella caduta ha riportato alcune ferite agli arti e presentava trauma cranico. Fortunatamente non è in pericolo di vita.