Castione, Vincenzo Mollica sindaco per un giorno: ecco perché

Castione della Presolana (Bergamo), 22 agosto 2023 – Sindaco per un giorno. E’ il regalo che il Comune di Castione della Presolana farà domani, mercoledì 23 agosto, a Vincenzo Mollica, uno dei volti più noti e amati del giornalismo televisivo e habituè del centro turistico dell'alta Valle Seriana, dove trascorre le vacanze da oltre 50 anni. Mollica, che proprio nel comune della Bergamasca ha una casa di villeggiatura, è già stato testimonial della ventesima edizione dei Mercatini di Natale.

Regalo di compleanno

Per festeggiare il 70esimo compleanno dell’illustre “concittadino acquisito”, l'Amministrazione comunale e il sindaco Angelo Migliorati hanno deciso di omaggiare Mollica con la fascia tricolore, che il giornalista indosserà per 24 ore. Un dono in occasione della permanenza estiva del giornalista in alta Valle Seriana, dato che il compleanno è caduto il 27 gennaio scorso.

Il programma

Il Vincenzo nazionale, che per anni ha chiuso col suo sorriso bonario e con una critica acuta e garbata ma mai feroce, i Tg dell’ammiraglia Rai, sarà accolto in municipio dal primo cittadino e dal segretario comunale e presiederà la riunione con i responsabili di area e la Giunta comunale. Alle 11,30, in piazza Roma, davanti al municipio, incontrerà i consiglieri e la popolazione per un saluto e una riflessione sul futuro di Castione. Proprio in questa occasione il giornalista potrebbe decidere di avanzare alcune proposte su temi che gli stanno a cuore, legati al paese ai piedi della Presolana. Atti e decisioni che avranno valenza del tutto ufficiale.

Il precedente

Non è la prima volta che un sindaco omaggia un illustre concittadino o uno “storico villeggiante”, come nel caso di Mollica, concedendogli di indossare la fascia tricolore per un giorno. Nel 2000 l’allora sindaco di Roma Francesco Rutelli nominò Alberto Sordi sindaco della Capitale, in occasione dell’80esimo compleanno dell’attore.