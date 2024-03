Vince il Real Calepina, oggi Casatese-Arconatese

Allo stadio Provasi oggi sfida di vicinato tra Castellanzese e Legnano con in palio punti preziosi nel girone B della D. Non è questo un derby, perché per i lilla l’unico ritenuto tale è quello storico con la Pro Patria e per la formazione legnanese che ha visto in settimana il ritorno in panchina di mister Gianluca Zattarin si tratta invece di una gara importantissima e vitale per muovere la classifica e tentare di accorciare sulla rivale.

I neroverdi castellanzesi, allenati da Fiorenzo Roncari, ex di turno, precedono di 5 lunghezze in graduatoria e sono intenzionati naturalmente a far punti nella bagarre della zona calda della classifica. Chessa per i padroni di casa e Bardelloni per gli ospiti, gli elementi di maggior spicco tecnico, ma per le scelte dei sistemi di gioco, con il 4-3-1-2 per Roncari e il 3-5-2 possibile di Zattarin, saranno soprattutto i singoli duelli e la lotta su ogni pallone a poter indirizzare la partita da una parte o dall’altra, con il fattore agonistico decisivo più di ogni schema e finezza stilistica.

Nell’anticipo giocato ieri pomeriggio a Grumello tra Real Calepina e Club Milano intanto il risultato finale è stato di 2 a 1 per gli orobici che hanno così ridotto il divario con la squadra di Pero che è caduta all’ultimo secondo, dopo essersi fatta rimontare il gol di Rankovic. A segno nella formazione calepina di mister Capelli, Tosini su rigore, ottenuto da Silenzi e Castelletto in pieno recupero su colpo di testa che ha gelato la squadra di Scavo.

Per quanto concerne invece i quartieri alti della classifica del girone B della D, molto interessante oggi la sfida in programma a Casatenovo tra Casatese e Arconatese, con quest’ultima determinata a strappare punti pesanti e i lecchesi che non vogliono perdere il treno per i playoff. Si tornerà poi in campo giovedì per affrontare il turno prepasquale del torneo.

REAL CALEPINA-CLUB 2-1.Luca Di Falco