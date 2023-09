Villongo, incendio in un appartamento: evacuata palazzina delle Poste

Villongo (Bergamo), 11 settembre 2023 – Momenti di paura questa mattina per un principio d’incendio divampato intorno alle 9.30 nell’appartamento al primo piano della palazzina di via Roma, collocata proprio sopra gli uffici postali di Villongo. Nell’abitazione risiede una famiglia senegalese che ha immediatamente dato l’allarme.

A provocare le fiamme un corto circuito partito dal motore del frigorifero. Il fumo che ha invaso la palazzina ha causato l’intossicazione di ben undici persone, tra cui tre bambini e due ragazzi di 15 anni. In pratica di tutte le persone che vivono nell’appartamento in questione.

Inizialmente si era temuto che l’incendio potesse essere localizzato nel cantiere presente al piano terra della palazzina, ma gli agenti della Polizia locale di Villongo si sono poi accorti del fumo proveniente dal primo piano e sono tempestivamente intervenuti.

Per nessuno degli intossicati è stato necessario il trasporto in ospedale per accertamenti. Sul posto, per gli accertamenti, gli agenti della Polizia locale che hanno chiesto l’ausilio dei vigili del fuoco di Brescia che in breve hanno posto l’incendio sotto controllo.