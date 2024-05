Vietato fare follie. Il Mantova promosso punta sui senatori protagonisti in C

È sempre più chiara la strategia con la quale il Mantova si presenterà al via della nuova stagione che segnerà il sospirato ritorno in serie B della compagine virgiliana. La società del presidente Filippo Piccoli porterà avanti il progetto iniziato solo la scorsa estate con l’arrivo del dt Christian Botturi e l’approdo in panchina di Davide Possanzini. Proprio l’ex attaccante, con le sue idee propositive ed il suo gioco offensivo, sarà il punto di riferimento del programma di un Mantova che, pur indossando i panni della matricola, è deciso a farsi valere pure in un Campionato estremamente competitivo come quello cadetto. Per tradurre questo obiettivo sul campo il sodalizio virgiliano è deciso ad affidarsi anche nella categoria superiore allo zoccolo duro del gruppo che ha vinto la serie C. Tra i confermati ci sarà anche Mattia Muroni (classe ’96), che dopo essere stato uno dei perni del centrocampo biancorosso è guardato con interesse da diverse squadre, ma che dovrebbe rimanere agli ordini di Possanzini al pari dei senatori Burrai, Redolfi e De Maio. Sul fronte degli acquisti, il dt Botturi ha ribadito più volte che dovrà trattarsi di arrivi sostenibili dal punto di vista economico perché il Mantova non vuole trascurare neppure il più piccolo particolare per fare bene e continuare a crescere. Lu.Ma.