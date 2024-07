Ennesima tragedia sulle strade. Pensionato travolto da un camion. Retromarcia fatale, cade e muore

Ancora una vittima della strada. Siamo a Leffe, comune della Valle Seriana. L’incidente in via Damiano Chiesa, ieri mattina. La vittima è un pensionato di 75 anni: Giuseppe Bosio, residente a Peia, è stato travolto da un camion in manovra. L’esatta dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Clusone, sul posto per i rilievi di legge. Bosio era il più giovane di 13 fra fratelli e sorelle. L’anziano spesso si recava in paese per la messa della mattina e le commissioni del giorno. Appassionato di marce non competitive, abitava in via Cà Basi, nella storica casa di famiglia. L’investimento intorno alle 10,30. Un camion sta facendo manovra in retromarcia e in quello stesso istante stava sopraggiungendo anche il 75enne. Il mezzo pesante ha urtato l’anziano facendolo cadere a terra. L’allarme è stato immediato. Il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica, oltre a una squadra dei vigili del fuoco. Ma quando il personale sanitario ha raggiunto via Damiano Chiesa, per il 75enne, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Questo di Leffe è solo l’ultimo incidente grave nella Bergamasca. Solo giovedì pomeriggio a Mornico al Serio si era verificato uno scontro tra una moto Yamaha e un camion. Lo schianto sulla ex statale 573, nel tratto di via Baraccone.

Ieri mattina si sono svolti al cimitero monumentale di Bergamo i funerali di Paolo Agustoni, 54anni, l’agente della Polizia locale dell’Unione comunali dei Colli rimasto vittima dell’incidente avvenuto lunedì in via per Grumello mentre era in sella alla sua moto, rimasto schiacciato da una betoniera che lo aveva trascinato per diversi metri.