Viadana pronta per le semifinali

Fine settimana di stop per la Serie A Elite di rugby, che ha celebrato il Viadana vincitore della stagione regolare. Titolo assolutamente simbolico, ora inizia il triangolare delle semifinale scudetti, dove le avversarie si chiameranno Valorugby e Colorno. Esordio il 27 aprile in casa con Colorno. Servirà un successo per affrontare il Valorugby nella semifinale reale dell’11 maggio allo Zaffanella. In caso di sconfitta Viadana dovrà giocare in trasferta con gli emiliani il 4 maggio. La stagione è totalmente in gioco. A.L.M.