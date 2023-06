Verdello, degrado e rischi nell'ex Centro Commerciale Francesca

VERDELLO (Bergamo)

Diverse buche sul manto stradale, erba alta, materiale di vario genere - pezzi di legno e cemento, reti metalliche - sulla viabilità interna, depositi di rifiuti abusivi, furti di cavi. È la situazione in cui versa da anni il grande parcheggio dell’ex Centro commerciale Francesca di Verdello, che che ha chiuso i battenti da 2 anni, fatta eccezione per 3 negozi su 47, che hanno tenuto aperto avendo l’accesso dall’esterno e non dalla galleria interna. Alcuni clienti hanno continuato ad usare il parcheggio che versa però in condizioni di degrado, visto che non viene effettuata la manutenzione. Per questo il Gestim Group srl, la società che gestisce l’ex Centro commerciale Francesca ha chiesto al Comune la chiusura immediata del grande parcheggio per il rischio che possa verificarsi qualche grave incidente. Richiesta che se venisse accolta comporterebbe anche la serrata delle attività rimaste aperte. "Ma ormai non si può fare altrimenti - spiega Vincenzo Vecchio, titolare di Gestim Group srl -. Non abbiamo più neppure i fondi per le manutenzioni del parcheggio e per le pompe idrauliche del sottopasso di accesso dalla Francesca: se si dovesse allagare e qualcuno ci finisse dentro? Non esagero dicendo che rischierebbe la vita". La situazione denunciata da Gestim Group è in fase di valutazione dell’amministrazione comunale di Verdello. "Effettivamente siamo molto preoccupati - rivela il sindaco Fabio Mossali . Abbiamo sempre cercato di non ostacolare il lavoro di nessuno, ma a questo punto sembrano venire sempre di più meno le condizioni di sicurezza per i clienti dei negozi a cui era stato concesso di rimanere aperti in vista di una possibile riqualificazione". I tempi si stanno allungando. Nel destino della Francesca, aperto nel 1992, c’è un progetto di demolizione e ricostruzione (investimento di 15 milioni). Il piano è di una società costituita appositamente, ma le operazioni vanno per le lunghe. Michele Andreucci