Vento a raffiche e forti nevicate in Valtellina

Notte difficile per la provincia di Sondrio, dove una violenta perturbazione ha colpito il territorio. La zona maggiormente battuta è quella di Morbegno, dove si sono registrati diversi allagamenti ai piani inferiori delle abitazioni. In tutta la provincia sono stati numerosi gli alberi sradicati, i rami spezzati e i cartelloni pubblicitari fatti volare dalle raffiche di vento, che hanno raggiunto alte velocità. I danni non sono ancora stati quantificati. La situazione si è fatta difficile anche a Piantedo, all’imbocco della provincia di Sondrio e a Civo, che si trova a oltre 700 metri di altezza. Sopra i 1.800 metri si sono registrate forti nevicate, che dovrebbero garantire l’innevamento delle vette per le prossime settimane. C’è da prestare attenzione, perché il rischio valanghe, soprattutto in vista del ritorno del bel tempo, è molto elevato. Il Soccorso alpino ha già lanciato un appello alla prudenza. Il Centro Geofisico Prealpino fa sapere che la quantità di pioggia caduta in 48 ore è stata pari al 130% della media del mese di febbraio. Le nubi si allontanano verso i Balcani e da martedì sull’area prealpina è previsto un nuovo periodo di tempo soleggiato con temperature massime tra i 12 e i 14 gradi e zero termico a 2mila metri.Mi.Pr.