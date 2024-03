Varese, serve l’impresa con Reggio Emilia . Cremona va a Treviso

La UNAHOTELS Reggio Emilia, dopo la sconfitta contro Treviso, ospita l’Openjobmetis Varese, fresca di vittoria contro Brindisi in campionato e successo nei quarti di finale di ritorno della FIBA Europe Cup contro Nymburk. La partita, che apre la domenica della 23ª giornata, si gioca alle 16.30.

La NutriBullet Treviso Basket, dopo aver ottenuto una vittoria in casa contro Reggio Emilia, si prepara ad ospitare la Vanoli Basket Cremona, che arriva da una sconfitta contro Pistoia. L’incontro si gioca alle 20. Fino ad ora, le due squadre si sono incontrate sette volte in campionato, con Treviso che conduce per 4-3. A.L.M.