Urgnano, oratorio chiuso per bullismo: attività a porte blindate dopo una serie di aggressioni

«Da sempre l’oratorio è luogo di crescita, di incontro,di gioco e di preghiera - si legge -. Visti gli episodi successi nelle ultime settimane, non siamo in grado di garantire la sicurezza di bambini e ragazzi. Ci sentiamo soli a combattere la maleducazione e un’aggressività non giustificata e totalmente gratuita. Per garantire una maggiore sicurezza, soprattutto dei più piccoli, le attività degli allenamenti continueranno a porte chiuse.

L’apertura degli spazi di gioco libero, da questa settimana fino a prossima decisione, resteranno chiusi, nella speranza che, con l’aiuto di tutti, il rispetto torni padrone in questi spazi». Atti di bullismo si sono verificati anche all’esterno dell’oratorio e hanno coinvolto anche persone anziane. «Le famiglie purtroppo - spiega qualche cittadino indignato - sono del tutto assenti e questi ragazzi si sentono intoccabili». Questa primavera la stessa decisione di chiudere l’oratorio era stata presa anche da don Omar Moriggi, vicario di Martinengo, che aveva apposta alla porta dell’edificio un cartello simile a quello comparso all’ingresso dell’oratorio di Urgnano. Anche lui aveva denunciato una serie di gesti ritenuti intollerabili da parte di un gruppetto di ragazzini e la struttura era rimasta chiusa per alcuni giorni. Successivamente era stato indetto un incontro con autorità comunale, forze dell’ordine e l’oratorio era stato riaperto.