Una città in controtendenza. Artigianato e servizi il volano: crescono imprese e addetti

TREVIGLIO

Una città competitiva che registra la crescita delle imprese, degli addetti nell’artigianato e dei servizi, in controtendenza con il resto della provincia. Lieve flessione, invece, per il commercio, anche se in misura minore rispetto al resto del Paese. È la fotografia di Treviglio, capitale della Bassa Bergamasca, che emerge dall’Osservatorio economico 2023, pubblicato dal Suap (Sportello unico attività produttive). Sono almeno tre gli elementi che balzano all’occhio tra i numeri contenuti nel report. Prima di tutto, come già accennato, il fatto che, mentre il contesto provinciale evidenzia una decrescita del numero di imprese attive, a Treviglio le attività sono cresciute. Mentre nella Bergamasca le attività sono diminuite dalle 82.946 del 2022 alle 82.515 del 2023 (-0,52%), a Treviglio sono invece aumentate di 12 unità (da 2674 a 2686), con un incremento dello 0,44%. È comunque mutato il contesto del settore imprese: crescono le attività di servizi, di intrattenimento e divertimento, quelle immobiliari, quelle delle costruzioni e quelle finanziarie e assicurative, diminuiscono le attività manifatturiere, quelle del trasporto e magazzinaggio. Cresce inoltre il numero delle imprese che fatturano tra i 500mila euro e i 5 milioni di euro all’anno e quello delle imprese che fatturano tra 2,5 e 5 milioni e tra 10 e 25 milioni.

Il secondo elemento che sottolinea lo stato di salute dell’economia trevigliese riguarda il numero di addetti delle imprese artigiane attive in città che è cresciuto dal 2022 al 2023 di 101 unità (da 1699 a 1800). Infine, altro elemento importante è il significativo incremento dell’offerta ricettiva. Se il numero di camere e posti letto negli alberghi è rimasto invariato, si è registrato un boom nel settore delle foresterie e case vacanze, dove rispetto al 2022 i posti letto sono passati da 13 a 41. Tra alberghi, b&b, agriturismi e altre forme di strutture ricettive Treviglio ha registrato un aumento dai 182 posti letto del 2019 ai 224 del 2023. "A Treviglio il commercio tiene - sottolinea il sindaco Juri Imeri (foto)-, merito anche del grande lavoro del Distretto del Commercio". Michele Andreucci