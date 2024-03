"Ultima spiaggia per il Lecco: sfida cruciale contro il Palermo per invertire la tendenza" Il Lecco, in crisi di risultati, si prepara a sfidare il Palermo con l'obiettivo di invertire la tendenza negativa. La tifoseria chiede grinta e determinazione alla squadra. Aglietti sottolinea l'importanza dei fatti sul campo per evitare il peggio. Probabili cambiamenti tattici per cercare la svolta.