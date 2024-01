Turista sbanda. Salvato dai pompieri

Una sera problematica

a causa della neve

per la viabilità nell’Alta Valle d’Intelvi, con un’auto uscita di strada. Poi

le temperature si sono alzate, la pioggia ha preso il sopravvento e ieri mattina la situazione si era normalizzata per la gioia

di residenti e turisti diretti nelle località della Valle per il weekend di festa.

Un fine settimana incominciato venerdì

con una fitta nevicata

che nel pomeriggio

ha imbiancato le strade della valle comasca.

Nel tardo pomeriggio

i pompieri della stazione Centro Valle Intelvi

e Menaggio sono dovuti intervenire in Alta Valle Intelvi, precisamente

in via Sighignola, per mettere in sicurezza l’auto di un turista straniero finito fuori strada.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco

ha permesso

di recuperare il turista illeso e poi di recuperare l’auto.

F.D.E.