Trofeo Bonfiglio e Torneo dell’Avvenire. Ci sono tutte le date Confermato il programma dei tornei internazionali di tennis in Lombardia: gli Internazionali d'Italia juniores Trofeo Bonfiglio si terranno dal 20 al 26 maggio, seguiti dal Torneo Avvenire per under 16 dal 3 al 9 giugno. Il torneo under 14 di Pavia è previsto dal 6 al 12 maggio.