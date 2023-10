Treviglio, terribile schianto contro la nuova rotonda dell’ospedale: grave un motociclista 23enne

Treviglio – Terribile schianto questa mattina sulla rotatoria in costruzione sulla Strada Statale 11, proprio davanti all’ospedale di Treviglio-Caravaggio: un 23enne in moto è caduto riportando gravi ferite, tanto da essere portato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’incidente è avvenuto questa mattina, poco prima delle 6. Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i soccorsi e gli uomini del Commissariato di Treviglio che dovranno ricostruire la dinamica di uno schianto ancora tutto da chiarire. Dalle prima informazioni sembra che il ragazzo fosse diretto sul posto di lavoro.

La circolazione sulla SS11 è stata interrotta per permettere agli agenti di eseguire tutti i rilievi del caso, il traffico è stato deviato facendo registrare pesantissimi rallentamenti della viabilità.