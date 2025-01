Tre coltellate al figlio che ha aggredito la madre: la lite per i soldi degenera ma poi cerca di salvarlo

Taleggio (Bergamo), 26 gennaio 2025 – All’origine una richiesta di denaro negata, da qui l’aggressione alla madre che poteva avere un epilogo ben più grave. L’uomo è stato denunciato. Occorre fare un passo indietro per avere ben chiaro il contesto. È venerdì sera, ora di cena. Siamo a Costa d’Olda, frazione di Taleggio, paese della Valle Brembana e Valle Taleggio. Sono da poco passate le 20,15, ora di cena che da queste parti è già anticipata.In un’abitazione sta succedendo qualcosa. Tra le mura domestiche è in corso una discussione che coinvolge un papà e suo figlio, rispettivamente di 70 e 42 anni. I due, come hanno ricostruito i carabinieri della stazione di San Giovanni Bianco hanno un diverbio abbastanza acceso: a innescare l’alterco la richiesta di soldi da parte del figlio.

Pare che il 42 enne in quel momento fosse in uno stato di alterazione e questo potrebbe aver amplificato il quadro famigliare già precario. La discussione va avanti e mentre trascorrono i minuti i toni diventato più aspri e spigolosi. Da una parte il figlio che insiste nella richiesta di soldi, dall’altra parte l’anziano genitore che non ne vuole sapere di assecondare la richiesta. La situazione si è aggravata di fronte alla reticenza del padre. Il figlio ormai fuori sé dopo la negazione si scaglia contro la madre. Una scena che ha scatenato l’ira del 70enne che ha colpito il figlio con tre coltellate.

Resosi conto dell’accaduto, il padre ha immediatamente chiamato i soccorsi, prima il 118, poi i carabinieri della stazione di San Giovanni Bianco e anche i vicini di casa. Sul posto la centrale operativa Areu ha inviato l’automedica e l’ambulanza. Il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto. E successivamente il ferito è stato trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII, non in pericolo di vita. Il 70enne, ricostruita la dinamica dei fatti, è stato denunciato per lesioni aggravate.