Tragica lite stradale ferito stazionario

Resta in condizioni stazionarie e prognosi riservata l’uomo di 65 anni ricoverato al civile dopo una lite stradale finita in modo tragico nella serata di giovedì a Offlaga. L’uomo aveva iniziato a discutere con un ciclista di 67 anni, reo di aver avuto un alterco con sua moglie per una questione di viabilità. La donna, rincasata, aveva raccontato la vicenda al marito. I due si erano messi sulle tracce del ciclista, poi l’epilogo inaspettato e alla denuncia per lesioni gravissime del sessantasettenne.