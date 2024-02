Torna nel negozio dove ha rubato. Turista denunciato

Un turista belga in vacanza a Livigno è stato smascherato dai poliziotti e denunciato per il furto di due orologi. Gli agenti sono stati contattati da un dipendente della Mottolino shop &rent che ha segnalato un furto avvenuto il giorno precedente, visionando i filmati dei sistemi di videosorveglianzai poliziotti sono riusciti ad individuare l’autore del furto che con destrezza aveva sottratto da un espositore due orologi Garmin del valore di circa 1500 euro ciascuno. Il ladro, due giorni dopo, si è ripresentato nello stesso esercizio commerciale, ma è stato riconosciuto da un commesso del negozio che ha ricontattato i poliziotti. La Polizia ha proceduto alla perquisizione personale e della camera d’albergo in cui alloggiava, trovando gli orologi sottratti due giorni prima.