Tirocinante nella finanza. Conduttori vapore esperti

Tirocinante settore finanza, 1 posto. Requisiti: buone doti organizzative e di lavoro in team: preferibile laurea anche triennale in materie economiche, buone competenze informatiche in particolare Excel. Mansioni: supporto al team gestione di progetti di finanza agevolata, analisi e ricerca bandi e opportunità di finanziamento; supporto nella preparazione documentazione e domande di finanziamento; monitoraggio e gestione scadenze. Contratto: tirocinio. Sede di lavoro: Bergamo. Autocandidatura sul sito offertelavoro.provincia.bergamo.it, centro per l’impiego di Bergamo, codice 22654.

Conduttore generatori di vapore, 2 posti. Requisiti: esperienza, patentino conduttore vapore almeno di 2° grado, conoscenza sistemi informatici per gestione sistemi di conduzione. Mansioni: monitoraggio dei flussi dalla sala controlli, verifica e valutazione di manutenzioni. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Comun Nuovo. Autocandidatura sul sito offertelavoro.provincia.bergamo.it, centro per l’impiego di Bergamo, codice 22323.