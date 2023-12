Tirocinante commerciale e impiegato per tre mesi

Addetto ufficio commerciale, 1 posto. Requisiti: minima esperienza maturata nel percorso scolastico; diploma di maturità ad indirizzo economicografico; discreta conoscenza della lingua inglese; buone competenze informatiche. Mansioni: contatto con la clientela, elaborazione offerte, supporto post-vendita, gestione ed implementazione sito web aziendale e sito e-commerce. Contratto: tirocinio. Sede di lavoro: Turbigo. Candidatura: www.afolmet.it, centro impiego Afol di Legnano, codice 68052. Impiegatocontabile per studio commercialista, 1 posto. Requisiti: esperienza in studio commercialista; diploma o laurea nel settore economico. Mansioni: contabilità ordinaria e semplificata, adempimenti fiscali periodici. Contratto: tempo determinato, 3 mesi. Sede di lavoro: Sesto Calende. Candidature: centro per l’impiego di Gallarate-Sesto Calende, codice 12114