Tentò di rapinare un’anziana alla stazione. Giovane condannato

Il 2 agosto 2023 aveva tentato di rapinare una donna alla stazione degli autobus di Sondrio. Ieri Mouad Cherbak, 20enne marocchino residente a Cosio Valtellino, ha patteggiato una condanna a 8 mesi. Il giovane straniero era accusato di tentata rapina e per questo episodio era stato arrestato due settimane dopo, al termine delle indagini-lampo della Squadra Mobile della Questura di Sondrio che avevano permesso di ottenere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. A denunciarlo un’anziana, a cui si era avvicinato su una panchina della stazione dei bus per poi abbracciarla da dietro e cercare di strapparle la catenina che aveva al collo. Non era riuscito perché lei l’aveva afferrata quando capì cosa stava accadendo. M.Pu.