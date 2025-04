"Telecamere contro i furti al cimitero"

"Sono persone senza cuore". Così alcuni frequentatori del cimitero del quartiere Colognola di Bergamo (condiviso dal Comune di Bergamo e dal Comune di Azzano San Paolo, paese del primissimo hinterland) definiscono i malviventi che da mesi saccheggiano il camposanto, rubando i fiori dalle tombe dei defunti, il rame dai vasi e dai canali e le biciclette che vengono lasciate all’ingresso. "I furti sono aumentati da quando non c’è più il custode che fino ad un paio di anni fa faceva almeno presenza", la denuncia dei cittadini che chiedono al Comune di Bergamo di provvedere a installare delle telecamere. Le segnalazioni e le proteste dei cittadini sono arrivate all’assessore alla Sicurezza e servizi cimiteriali del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni. "Ho chiesto un incontro con il sindaco di Azzano San Paolo per fare il punto della situazione sulla gestione, condivisa, del cimitero. Prendiamo in carico il tema e valuteremo anche l’installazione di telecamere di videosorveglianza".

M.A.