Tecnici di sicurezza. Concorso per 4 posti

Tecnico della prevenzione cercansi in Ats Brescia. L’azienda guidata da Claudio Sileo ha pubblicato un concorso per 4 posti di tecnico della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro, area di professionisti della salute e dei funzionari. Il bando è disponibile nell’area concorsi del sito di Ats Brescia. C’è tempo fino al 16 novembre per presentare la domanda. Come titolo di studio, è richiesto il diploma di laurea di I livello di tecnico della prevenzione. Per la selezione saranno valutati i titoli (carriera, accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale), mentre 70 punti su 100 dipenderanno dalle prove d’esame, scritta, pratica e orale. Chi passerà la valutazione della commissione avrà un contratto a tempo pieno ed indeterminato, in un’area sensibile per la sicurezza sul lavoro.