Tangenziale snobbata da dieci mesi. Solo i camion deviano dal centro

VERDELLO (Bergamo)

La situazione è migliorata, ma non abbastanza. I numeri parlano chiaro. Prima della nuova circonvallazione, nel centro abitato di Verdello transitavano 22mila veicoli in media ogni giorno, compresi i camion. Un’enormità. Ora il dato, grazie appunto alla realizzazione della circonvallazione, è sceso a 6mila. Nelle ore di punta però il traffico in centro è ancora piuttosto consistente. Non tutti infatti prendono la deviazione per la tangenziale Est, la cui apertura completa risale a gennaio.

Insomma l’arteria non è ancora entrata nelle abitudini di chi viaggia lungo l’ex Statale 42, che taglia in due l’abitato del paese. Solo i mezzi pesanti, che sono obbligati a percorrerla, deviano sulla tangenziale che, arrivando da Bergamo, si snoda dalla rotatoria a Nord del paese per ricongiungersi con la stessa ex Statale a Sud di Verdello. Un percorso di 3,8 chilometri rispetto ai 2,6 del centro.

"Prima della tangenziale capitava di restare fermi al semaforo anche setto o otto volte – spiega il sindaco di Verdello, Fabio Mossali – Oggi in media capita di fermarsi una sola volta. Dunque la nuova strada viene usata. Ma non viene sfruttata al massimo. Ci vorrà del tempo perché diventi un’abitudine per tutti ma già ora, rispetto a qualche anno fa, il centro del paese è diventato molto più vivibile". Il vero problema nel tragitto verso Bergamo si registra ora appena a Nord di Verdello. Spesso anche subito dopo la rotatoria dove termina la circonvallazione ci si imbatte infatti in colonna in direzione della tangenziale Sud di Bergamo. L’obiettivo dell’Amministrazione di Verdello è disincentivare completamente l’attraversamento dell’ex Statale da parte del traffico extraurbano, principalmente da parte di chi è diretto o a Bergamo o a Treviglio.

"Stiamo attendendo il declassamento ufficiale dell’ex Statale – rivela il primo cittadino di Verdello – arrivando nel contempo con la Provincia a un declassamento provvisorio che ci consenta di intervenire con dispositivi quali dossi e semafori a chiamata, che spingano sempre più gli automobilisti a imboccare la tangenziale Est rispetto alla strada in centro".

Michele Andreucci