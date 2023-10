Tamponamento in galleria, quattro feriti

Incidente e Statale 36 Milano-Lecco chiusa temporaneamente al traffico: è iniziato con lunghe code il weekend sulla principale direttrice per la Valtellina. L’incidente, alle 10, nella galleria del Monte Barro, in direzione nord, un tamponamento a catena in cui sono rimaste coinvolte tre auto e ferite quattro persone, tra cui una ragazza di 17 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa italiana di Galbiate, i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia stradale e i tecnici di Anas. Per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della canna del tunnel, la circolazione è stata temporaneamente sulla direttrice per Sondrio, con uscita obbligatoria e divieto di ingresso allo svincolo di Civate riaperto intorno alle 12.30. Le ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona sono state pesanti, con rallentamenti e code anche sulle altre arterie principali. Nessuno dei feriti ha riportato ferite gravi.