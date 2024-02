Tamponamento a catena, sette feriti

Sette feriti e traffico in tilt. È il bilancio del tamponamento a catena avvenuto nel pomeriggio di ieri sul Ponte Nuovo di Lecco, uno dei pochi varchi di accesso e uscita della città dei Promessi sposi. Nello scontro sono rimasti coinvolti due giovani di 19 e 20 anni, una 31enne, due uomini di 51 e 57 anni e due donne di 53 e 63 anni, che viaggiavano a bordo due due utilitarie e un furgone lungo la corsia di uscita dalla città. Sono stati soccorsi dai volontari del Soccorso bellanese, del Soccorso di Calolziocorte e della Croce rossa di Lecco e trasferiti in ambulanza nell’ospedale del capoluogo. Nessuno versa in gravi condizioni. Carabinieri e agenti della Polizia locale hanno temporaneamente istituito un senso unico alternato per consentire ai soccorritori di intervenire e nel contempo di far defluire gli altri automobilisti rimasti bloccati in coda.